В Королеве отменен матч из-за плохой погоды

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Финальный матч третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Королеве отменился из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Telegram-канал министерства спорта МО.

Команда легенд отечественного футбола должна была сыграть с жителями Подмосковья на обновленном стадионе «Чайка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.