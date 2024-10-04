В Королеве отменен матч из-за плохой погоды
Финальный матч третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» в Королеве отменился из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Telegram-канал министерства спорта МО.
Команда легенд отечественного футбола должна была сыграть с жителями Подмосковья на обновленном стадионе «Чайка».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.