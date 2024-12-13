В Королеве готовят к открытию самый большой каток

В Королёве на стадионе «Вымпел» готовят к открытию каток, сообщили в пресс-службе округа.

Это центральное ядро стадиона станет самым большим катком в городе.

Здесь 2 января в рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдет «Новогодний самовар» — спектакль на льду в постановке олимпийской чемпионки Татьяны Навки. На льду стадиона «Вымпел» также будут организованы тренировки и матчи по хоккею с мячом.

Каток будет открыт и для жителей и гостей наукограда. Здесь будут организованы тёплые раздевалки, прокат и заточка коньков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.