В Королеве 30 августа пройдет ночной забег «Подмосковные вечера»

В Королеве 13 августа откроется первая волна регистрации участников на ночной забег «Подмосковные вечера». Прием заявок в рамках второй волны откроется 21 августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники смогут выбрать дистанцию 5 км или 10 км, а для детей будет организован забег на 500 метров без хронометража. Регистрация для маленьких любителей бега будет проходить 30 августа непосредственно на самом мероприятии. Лимит участников на детский забег составляет 150 человек.

Забег пройдет по традиционному маршруту «Космического марафона», стартовый и финишный городок будет расположен на площади у Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина. В программе ожидаются культурные и развлекательные мероприятия для участников и зрителей.

Выдача стартовых пакетов будет проходить с 16:00 до 19:00 30 августа. После окончания этого времени невостребованные пакеты для дистанций 5 км и 10 км можно будет получить в порядке живой очереди.

Забег «Подмосковные вечера» предлагает участникам насладиться вечерними видами города, увидеть закат и провести активный вечер с друзьями и близкими. Это мероприятие является частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.