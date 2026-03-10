В Королеве 14 марта пройдет день ГТО в двух парках

Спортивные и досуговые мероприятия подготовили для жителей в парках Королева в марте. В субботу, 14 марта, в Центральном парке и парке «Костино» состоится день ГТО с групповыми занятиями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральный парк в марте станет площадкой для семейного отдыха и творчества. В будние дни здесь проходят занятия по семейному творчеству. С 16:00 в павильоне «ПРОзнания» организуют развлекательные программы и мастер-классы, где можно создать сувениры своими руками. По выходным запланированы «Вечер настольных игр» и открытый урок по астрономии «Шаг в Космос».

Парк «Костино» ориентирован на активный отдых. Экопрогулки проводят по четвергам с 17:00 и по субботам с 15:00. Для детей подготовлены анимационные программы с конкурсами.

Отдельным событием станет день ГТО 14 марта. В двух парках пройдут групповые занятия, на которых жители смогут проверить физическую форму.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.