В конькобежном центре Коломны стартовали Всероссийские соревнования

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На Всероссийских соревнованиях «На Призы Городского округа Коломна» 6 ноября в первом этапе Кубка Союза конькобежцев России состоялись забеги юниорок и юниоров 18-19 лет на дистанции 500 м. Сильнейших конькобежцев наградили дипломами и медалями, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Начальник отдела государственного регулирования деятельности спортивных федераций департамента государственного регулирования в сфере спорта Максим Баканов поздравил спортсменов с хорошими результатами.

Победителями среди юниоркок 18-19 лет стали:

Мария Сыряная (МОСКОВСКАЯ обл., КОЛОМНА) — 39,78; Ксения Сиразева (МОСКОВСКАЯ обл., КОЛОМНА) — 39,99; Мария Логинова (МОСКОВСКАЯ обл., КОЛОМНА) — 40,28.

Среди юниоров 18-19 лет победили:

Устин Никулин (Челябинская обл.) — 36,03; Дмитрий Крылов (Челябинская обл.) — 36,43; Федор Романов (Санкт-Петербург) — 36,87.

В выступлениях спортсменов Республики Беларусь среди юниоров 18-19 лет второе место занял Никита Марченко Никита (Могилев) — 36,60.

Конькобежный центр «Коломна» ведет онлайн-трансляцию соревнований 6, 7 и 8 ноября на странице Союза конькобежцев России во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.