В конькобежном центре «Коломна» стартовал новый спортивный сезон

К открытию подготовили ледовую арену с учетом самых строгих требований профессиональных спортсменов. Накануне завершилась заливка льда.

По традиции новое ледовое покрытие первым опробовал генеральный директор конькобежного центра, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов Городского округа Коломна Сергей Орлов.

«Я в десятый раз тестирую лед на нашей арене, это необходимо, чтобы самому почувствовать покрытие. Команда инженеров и технологов у нас высокопрофессиональная, мы готовим лучший в России лёд», — рассказал Сергей Владимирович.

Впервые в этом году при подготовке ледовой арены была использована отечественная, а не импортная лента для разделительной разметки на большом овале. Эксперимент показал, что лента российского производства по цене дешевле, а по качеству — значительно лучше.

«20 августа мы сдали 400-метровую дорожку, 21 августа завершим работу на площадке шорт-трека. Затем приступим к заливке 300-метровой дорожки. Технологию заливки льда мы выдерживаем очень строго, здесь нельзя допускать никаких помарок. В этом сезоне планируется эксперимент с модификацией льда, чтобы повысить скоростные свойства ледового покрытия. Очень рассчитываем на взаимодействие в этом вопросе с представителями сборной команды страны. Вся наша работа направлена на то, чтобы улучшить их результаты», — рассказывает главный технолог конькобежного центра «Коломна» Анжелика Орел.

Уже в первый день нового сезона на лед конькобежного центра вышли 150 спортсменов из Москвы, Нижнего Новгорода и Бронниц. 23 августа к тренировкам здесь приступит сборная страны, в составе которой сильнейшие скороходы мира — коломенцы Павел Кулижников, Даниил Алдошкин и Руслан Мурашов.

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