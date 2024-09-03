В Конькобежном центре «Коломна» состоятся первые старты нового сезона

сегодня в 13:33

На ледовой арене Конькобежного центра «Коломна» 6 и 7 сентября состоятся первые старты нового сезона — Всероссийские спортивные соревнования «На Призы Конькобежного центра „Коломна“. Организаторами турнира являются Союз конькобежцев России и Федерация Московской области по конькобежному спорту, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Планируется, что в соревнованиях примут участие более двухсот конькобежцев из девяти регионов России — республики Татарстан, Архангельской, Вологодской, Кировской, Московской, Нижегородской, Саратовской, Тульской областей и Санкт-Петербурга. На лед выйдут взрослые спортсмены и юниоры от 16 лет, чтобы выявить лучших на дистанциях от 500 до 5000 метров.

Турнир на призы Конькобежного центра «Коломна» продлится два дня. Для зрителей вход на все старты соревнований свободный.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.