В Коломне завершается чемпионат России по судомодельному спорту

На реке Коломенка у конькобежного центра «Коломна» на чемпионате и первенстве России по судомодельному спорту в классе копийных моделей развернулись настоящие водные баталии. Мастера-спортсмены демонстрировали искусно выполненные копии кораблей, воссоздавая на воде реальные события и сотворяя битвы, которых в истории никогда не было. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, одна из команд представила зрителям настоящий спектакль. Их корабли-модели разыграли драматичную спасательную операцию: столкновение теплохода и сухогруза, возгорание и дальнейшее тушение пожара, затопление обоих судов, эвакуацию экипажей и в финале — поднятие затонувшего теплохода на поверхность. За этой зрелищной постановкой стояли годы кропотливой работы и подготовки.

Судьи оценивали не только внешний вид моделей и их соответствие чертежам, но и точность выполнения команд, четкость следования сценарию и общее впечатление от представления.

Во всероссийских соревнованиях по судомодельному спорту приняли участие более 150 спортсменов из 19 субъектов Российской Федерации. Соревнования проходят в двух возрастных категориях: от 10 до 18 лет и от 19 лет и старше

«Судомодельный спорт в классе копийных моделей интересен тем, что каждая представленная здесь модель — это маленькая копия существующего или существовавшего ранее корабля. Спортсмены изучают историю, устройство и специфику корабля, используют архивные материалы, фотографии и чертежи. В классе моделей F6 и F7 многофункциональные корабли участвуют в демонстрации на воде исторических событий или разыгрывают сценарии, такие как тушение пожара, кораблекрушение или спасение. Очень интересный класс моделей, получивший развитие в настоящее время — это морские дроны», — рассказала главный судья чемпионата России, спортивный судья всероссийской категории Екатерина Хмелевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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