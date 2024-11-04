В Коломне в День народного единства откроют стадион «Авангард»
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В День народного единства в Коломне откроют обновленный стадион «Авангард», сообщили в пресс-службе округа.
На стадионе капитально отремонтированы трибуны, уложен футбольный газон с подогревом, оборудовано новое легкоатлетическое ядро с современными тренажерами, обустроены удобные раздевалки.
Открытие стадиона пройдет в День народного единства, 4 ноября. На новой спортивной арене состоится товарищеский матч между футбольным клубом «Коломна» и гостями из столицы, командой медийной лиги ФК «Банка».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.