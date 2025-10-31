В Коломне стартовал I этап Кубка России по конькобежному спорту

В Коломне в самом разгаре трехдневный I этап Кубка России по конькобежному спорту. В турнире, который является одним из самых важных в спортивном сезоне, принимают участие около 200 конькобежцев из 25 регионов России, а также из Республики Беларусь. На торжественной церемонии открытия генеральный директор конькобежного центра «Коломна» Сергей Орлов пожелал атлетам успешных выступлений на быстром коломенском льду. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первый соревновательный день участники первого этапа Кубка России выявили лучших на дистанциях 500 метров, 3 000 метров и 5 000 метров, а также в командном забеге-спринте.

«Очень хочу отметить роскошный коломенский лед. Сегодня, когда стартовали первые пары, было видно, что девчонки сбрасывают секунды по сравнению с результатами недельной давности. Лед очень хороший! Когда я выступаю в Коломне — это просто райское наслаждение здесь бежать!» — отметила бронзовый призер Олимпийских игр-2022, чемпионка мира Ангелина Голикова.

Коломенские спортсмены на родном льду не остались без медалей. Так, в первый же соревновательный день коломчанка Ирина Кузнецова завоевала «бронзу» на дистанции 500 метров. Во второй день турнира трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный чемпион мира на дистанциях 500 и 1 000 м, действующий рекордсмен мира коломенец Павел Кулижников стал лучшим на дистанции 1 000 метров.

Соревнования в Коломне завершатся 1 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.