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В Коломне стартовал чемпионат России по конькобежному спорту

В конькобежном центре «Коломна» в четверг, 19 декабря, открыли первый соревновательный день чемпионата России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В сборную Подмосковья вошли 17 спортсменов, которые будут бороться за медали главного спортивного турнира года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спортсмены региона примут участие во всех дисциплинах чемпионата, включая масс-старт на 16 кругов, командный спринтерский забег и командную гонку. За четыре дня соревнований будут разыграны 16 комплектов наград, а сами состязания пройдут по олимпийской программе.

«Честь региона в составе сборной Московской области защищают Даниил Алдошкин, Михаил Казелин, Елена Еранина, Ирина Кузнецова, Анастасия Семенова, Максим Шарапов, Даниил Чмутов, Артем Веселкин, Илья Иванов, Ксения Сиразева и другие спортсмены», — отметили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками соревнований стали 100 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны, а также из Беларуси. Подмосковье принимает эти престижные соревнования уже в 21-й раз. Прямая трансляция турнира доступна по ссылке: https://kino.tricolor.tv/sport/.

Чемпионат России по конькобежному спорту продлится в Коломне до 22 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.