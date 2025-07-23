В Коломне стартовал чемпионат мира по судомодельному спорту

В Коломне в акватории реки Коломенки начались чемпионат и первенство мира по судомодельному спорту. Более 100 талантливых судомоделистов из семи стран — Республики Беларусь, Грузии, Республики Йемен, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Узбекистан — приехали, чтобы побороться за звание лучших в классах скоростных и копийных моделей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наши соревнования — юбилейные. В этом году исполняется 25 лет с даты образования федерации судомодельного спорта России. И одновременно — это первые соревнования вновь созданной международной федерации судомодельного спорта, первый чемпионат по новой версии. Всем участникам — семь дюймов под килем!» — приветствовал спортсменов президент федерации судомодельного спорта России Владимир Жорник.

Коломна выбрана местом проведения турнира неслучайно.

«Коломна и ее жители внесли большой вклад в судостроение — дизели Коломенского завода использовались на подводных лодках в Северном ледовитом океане, в Атлантике, в Средиземном море. В селе Дединово в период царствования отца Петра I Алексея Михайловича был построен первый русский военный корабль, положивший начало великому военно-морскому флоту России. Судомоделисты занимаются правильным делом, двигают вперед морскую науку, среди представленных на соревнованиях моделей я видел те корабли, на которых сам ходил в море», — отметил председатель Всероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

Международные соревнования продлятся до 28 июля, так что у всех желающих есть возможность увидеть это увлекательное событие своими глазами. Посмотреть на состязания можно свободно — просто приходите на набережную Коломенки, к стенам конькобежного центра «Коломна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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