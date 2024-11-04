В Коломне состоялось открытие стадиона «Авангард» после капитального ремонта

В День народного единства в Коломне состоялось торжественное открытие обновленного стадиона «Авангард». Об этом сообщила пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области и министерства строительного комплекса региона.

«Ремонт стадиона проводился в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2023–2024 годах. В ходе работ спортивный объект оборудован футбольным полем с искусственным газоном и подогревом, новым легкоатлетическим ядром, а также двумя волейбольными площадками. Отремонтирован универсальный спортивный зал с тренажерами и беговой зоной», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Легкоатлетическая зона на стадионе включает шесть беговых дорожек, сектор толкания ядра, две прыжковые ямы и яму для стипль-чеза.

«Отремонтированные трибуны стадиона „Авангард“ могут вмещать до 6 тыс. зрителей, в том числе маломобильных. На объекте установлена система видеонаблюдения и контроля доступа. Кроме того, на футбольном поле и в легкоатлетическом секторе оборудовано современное освещение, которое позволит проводить соревнования и тренировки даже в темное время суток. Помимо прочего, на стадионе обновлены кассы, уличные санузлы, раздевалки, медицинский кабинет и конференц-зал», — сказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

После ввода в эксплуатацию стадион станет тренировочной базой для отделения по футболу коломенской спортивной школы, а также для взрослой профессиональной команды ФК «Коломна». На спортивном объекте будут тренироваться воспитанники отделения легкой атлетики СШОР «Авангард».

Более 3 тыс. школьников и студентов городского округа будут принимать участие в соревнованиях по различным видам спорта, выполнять нормативы комплекса ГТО. Также на стадионе будут проходить соревнования среди трудовых коллективов. Расписание работы стадиона будет включать время для занятий участников проекта «Активное долголетие». Пенсионеры могут бесплатно посещать спортивные площадки обновленного объекта. Помимо официальных спортивных и физкультурных мероприятий на стадионе будут проходить уроки физкультуры для школьников. Кроме того, объект будет открыт для свободного посещения жителями округа.

Стадион «Авангард» был построен в 1958 году и с этого момента стал центральным стадионом города. За 65 лет активной эксплуатации инфраструктура объекта была изношена и требовала обновления. На сегодняшний день стадион «Авангард» соответствует всем требованиями и международным стандартам и готов принимать соревнования самого высокого уровня.

Капитальный ремонт на стадионе «Авангард» проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.