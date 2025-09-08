В Коломне состоится забег «5 верст»

Парки городского округа Коломна приглашают детей и взрослых провести время на свежем воздухе — весело и с пользой. На этой неделе в парках снова запланировано множество интересных активностей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни ждут в понедельник в коломенском сквере имени В. А. Зайцева на веселые старты и разминку. В озерском «Сосновом бору» в среду пройдут разминка и пробежка. В парке Мира в Коломне в среду все желающие могут присоединиться к тренировке по общей физической подготовке, а в субботу здесь же состоится забег бегового сообщества «5 верст».

Программа выходного дня начнется с интеллект-игры — это отличная возможность и повеселиться, и потренировать умственные способности. После разминки для мозга всех пригласят на подвижные игры. Затем ребята и взрослые примут участие в акции «Безопасное детство». Завершит мероприятия развлекательная программа.

Расписание активностей:

Сквер имени В. А. Зайцева (Коломна) — понедельник, 8 сентября, с 16.00 до 17.00; четверг, 11 сентября, с 15.00 до 16.20.

Парк «Сосновый бор» (Озеры) — среда, 10 сентября, с 14.00 до 15.00; суббота, 13 сентября, с 11.00 до 12.20.

Парк Мира (Коломна) — среда, 10 сентября, с 16.00 до 17.00; пятница, 12 сентября, с 16.00 до 17.20; суббота, 13 сентября, с 9.00 до 9.50.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.