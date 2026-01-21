В Коломне школьная лига пополнилась тремя новыми спортивными дисциплинами

Три новые дисциплины — интеллектуальные игры, интерактивный футбол и «Большие гонки» — включены в программу Коломенской школьной лиги с января 2026 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

С января 2026 года в Коломенской школьной лиге появились три новые дисциплины: интеллектуальные игры, интерактивный футбол и «Большие гонки». Теперь школьники из Коломны и Озер смогут соревноваться не только в традиционных видах спорта, но и в новых форматах.

В первом полугодии 2026 года по этим дисциплинам запланировано 15 игр. Их результаты, как и итоги соревнований по шахматам, футзалу, волейболу и баскетболу 3х3, будут учитываться в общекомандном зачете школ.

Коломна участвует в пилотном проекте «Единая школьная спортивная лига Московской области» уже два года. Количество школ-участников ежегодно увеличивается. В сезоне 2025–2026 годов в лиге принимают участие 16 общеобразовательных школ Коломны и Озер. К ним присоединились три озерские школы, Пановская и Радужненская школы, а также коломенская школа №14.

В управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна отметили, что в новом сезоне участниками лиги станут более 830 школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.