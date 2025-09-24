Муниципальные соревнования «ГТО — командный зачет» для команд школьных спортивных клубов прошли в конькобежном центре «Коломна». В состязаниях приняли участие около 150 школьников из 16 учебных учреждений городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Соревнования проводятся в соответствии с методическими рекомендациями по тестированию населения в рамках комплекса ГТО. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и стремление к победе. Главной целью турнира было не только определение сильнейших спортсменов, но и популяризация здорового образа жизни среди молодежи и детей», — отметили организаторы спортивного события.

Мальчишки и девчонки 2013–2014 годов рождения состязались в прыжках в длину, в сгибании и разгибании рук в упоре, в поднимании туловища из положения лежа, подтягивании на высокой перекладине, а также в эстафете.

Победителем муниципального этапа соревнований «ГТО — командный зачет» стала команда школы № 12. Теперь ребята представят городской округ Коломна на областных соревнованиях «ГТО — командный зачет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.