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В Коломне пройдет первенство России по конькобежному спорту среди юниоров

В Конькобежном центре «Коломна» стартует первенство России по конькобежному спорту (шорт-треку) среди юниоров. Юноши и девушки в возрасте 18-19 лет за четыре соревновательных дня выявят сильнейших в многоборье и в смешанной эстафете. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу состязаний входит многоборье по схеме «1500 м + 500 м + 1000 м + 1500 м» и смешанная эстафета на дистанции 3 000 метров (2 юноши + 2 девушки).

Соревнования в многоборье — личные, победителей и призеров определят по наивысшим позициям в итоговой классификации многоборья и наградят медалями, дипломами и памятными кубками Министерства спорта Российской Федерации. В смешанной эстафете команды-победители и призеры награждаются командными кубками, спортсмены в составе команд — медалями и дипломами Минспорта России.

Московскую область на турнире будут представлять Фаиля Аймалетдинова, Елена Купалева, Капитолина Федорова, Вероника Шарай, Анастасия Козулина, Алиса Руссу, Юлия Пустовалова, Вадим Марченко, Тимофей Алексеев, Кирилл Лунин и Зорик Чогандарян.

Конькобежный центр «Коломна» будет проводить онлайн-трансляцию соревнований 29, 30 ноября и 1 декабря 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.