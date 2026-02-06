В Коломне после снегопадов расчистили катки и хоккейные площадки

Сотрудники МБУ «Спецавтохозяйство» и местные жители расчистили ледовые катки и хоккейные коробки в городском округе Коломна после снегопадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Спецавтохозяйство» совместно с активистами привели в порядок ледовые катки и хоккейные коробки в населенных пунктах городского округа Коломна.

В учреждении отметили, что участок по ремонту и обслуживанию детских игровых и спортивных площадок продолжает работать в зимнем режиме. Сотрудники занимаются заливкой хоккейных коробок, чтобы жители могли кататься на коньках и проводить время на свежем воздухе. После прошедших снегопадов специалисты оперативно вышли на уборку.

На первой неделе февраля были расчищены и при необходимости заново залиты хоккейные коробки в поселке Сосновый бор, в Зарудне, Биорках, на улице Добролюбова в Коломне и по другим адресам. Благодаря этим работам тренировки, игры и семейный отдых проходят в комфортных и безопасных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.