В Коломне после капитального ремонта открыли стадион «Авангард»

На главном городском стадионе завершилась масштабная реконструкция по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Обновленная спортивная арена открылась в День народного единства, 4 ноября, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Коломна.

Участниками спортивного праздника стали около тысячи воспитанников спортивных школ, секций и творческих коллективов округа. Именно дети первыми вышли на новое подогреваемое футбольное поле. Символический ключ от стадиона «Авангард» юным спортсменам вручил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Спорт всегда объединяет людей. Он учит нас уважению к другим и к самим себе. Когда мы выступаем в команде, работаем вместе на достижение общей цели и учимся доверять друг другу. В этом единстве нам под силу преодолеть все преграды, справиться с любыми трудностями. Теперь вы полноправные хозяева этого стадиона. Вам создавать его настоящее, ковать его великое спортивное будущее», — отметил глава муниципалитета.

После реконструкции домашняя арена футбольного клуба «Коломна» может претендовать на звание одной из лучших спортивных площадок Подмосковья. В этом убежден главный тренер клуба Александр Куранов.

«Мы с коллегами подметили такой интересный момент: вроде бы место осталось прежним, а стадион стал совершенно другим. Посмотрите на это футбольное поле с подогревом, на беговые дорожки, на трибуны и скамейки для запасных. В помещениях тоже все поменялось: чистота и порядок, много места, большие раздевалки, оборудованные всем необходимым — все здесь сделано на самом высоком уровне», — подчеркнул Александр Куранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.