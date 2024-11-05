В Коломне открыли стадион «Авангард» после капитального ремонта

В День народного единства в Коломне состоялось торжественное открытие обновленного стадиона «Авангард», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Ремонт стадиона проводился в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2023–2024 годах. В ходе работ спортивный объект оборудован футбольным полем с искусственным газоном и подогревом, новым легкоатлетическим ядром, а также двумя волейбольными площадками. Отремонтирован универсальный спортивный зал с тренажерами и беговой зоной», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Легкоатлетическая зона на стадионе включает шесть беговых дорожек, сектор толкания ядра, две прыжковые ямы и яму для стипль-чеза.

«Отремонтированные трибуны стадиона «Авангард» могут вмещать до 6 000 зрителей, в том числе маломобильных. На объекте установлена система видеонаблюдения и контроля доступа. Кроме того, на футбольном поле и в легкоатлетическом секторе оборудовано современное освещение, которое позволит проводить соревнования и тренировки даже в темное время суток. Помимо прочего, на стадионе обновлены кассы, уличные санузлы, раздевалки, медицинский кабинет и конференц-зал», — отмечает министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

После ввода в эксплуатацию стадион станет тренировочной базой для отделения по футболу коломенской спортивной школы, а также для взрослой профессиональной команды ФК «Коломна». На спортивном объекте будут тренироваться воспитанники отделения легкой атлетики СШОР «Авангард».

Более 3 000 школьников и студентов городского округа будут принимать участие в соревнованиях по различным видам спорта, выполнять нормативы комплекса ГТО. Также на стадионе будут проходить соревнования среди трудовых коллективов. Расписание работы стадиона будет включать время для занятий участников проекта «Активное долголетие». Пенсионеры могут бесплатно посещать спортивные площадки обновленного объекта. Помимо официальных спортивных и физкультурных мероприятий на стадионе будут проходить уроки физкультуры для школьников. Кроме того, объект будет открыт для свободного посещения жителями округа.

Стадион «Авангард» был построен в 1958 году и с этого момента стал центральным стадионом города. За 65 лет активной эксплуатации инфраструктура объекта была изношена и требовала обновления. На сегодняшний день стадион «Авангард» соответствует всем требованиями и международным стандартам и готов принимать соревнования самого высокого уровня.

Капитальный ремонт на стадионе «Авангард» проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.