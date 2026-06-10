В Коломне открыли девять школьных стадионов для жителей

Девять школьных стадионов в Коломне стали доступны для свободного посещения в рамках проекта «Открытый стадион». Жители могут бесплатно заниматься спортом ежедневно с 06:00 до 22:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Коломна продолжается реализация проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытый стадион». Спортивные площадки при школах открыты для всех желающих независимо от возраста.

Жители могут бесплатно пользоваться футбольными полями, беговыми дорожками и площадками для воркаута в удобное время. Всего открыты девять школьных стадионов — семь в Коломне и два в поселках муниципалитета.

«Для свободного посещения открыты стадионы школ № 12 на улице Дзержинского, № 14 на Озерском шоссе, № 16 на улице Девичье поле, № 17 на улице Южная, двух корпусов школы № 21 на улицах Кутузова и Шавырина. Также к проекту присоединились школа № 30 в Ларцевых Полянах, Песковская школа и Радужненская школа», — сообщили 10 июня в управлении образования администрации городского округа Коломна.

Все стадионы работают ежедневно с 06:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.