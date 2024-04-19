сегодня в 15:48

В Коломне ограничат движение во время проведения легкоатлетических пробегов

В Коломне ограничат движение во время проведения двух легкоатлетических пробегов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Спортсмены разных возрастов преодолеют дистанции, маршрут которых выстроят по исторической части Коломны.

«Коломенский рубеж» пройдет 3 мая. Ограничение движения и парковки транспорта в этот день начнут действовать в 8:00 и продлятся до 16:00.

Проехать временно будет нельзя:

По ул. Лажечникова;

По ул. Лазарева;

По ул. Исаева;

По ул. Казакова;

По ул. Кремлевской;

По ул. Дмитрия Донского;

По ул. Святителя Филарета.

Масштабный коломенский полумарафон «Летопись Победы» станет первым в новом сезоне «Суперлиги Подмосковья» и соберет в округе спортсменов со всего региона.

Ограничение движения и парковки транспорта будет действовать с 7:00 до 17:00 по 19 автомобильным дорогам:

По ул. ул. Лажечникова;

По ул. Лазарева – от пересечения с ул. Октябрьской революции до пересечения с ул. Исаева;

По ул. Исаева;

По ул. Казакова;

По ул. Кремлевская;

По ул. Дмитрия Донского;

По ул. Святителя Филарета;

По ул. Зайцева – от пересечения с ул. Исаева до Бобреневского моста;

По ул. Левшина – от пересечения с ул. Яна Грунта до пересечения с ул. Зайцева;

По ул. Яна Грунта – от пересечения с ул. Левшина до пересечения с ул. Пушкина;

По Водовозному переулку;

По ул. Пушкина – от пересечения с ул. Зайцева до пересечения с ул. Посадская;

По ул. Москворецкой – от пересечения с ул. Зайцева до пересечения с Посадским переулком;

По ул. Посадской – от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Островского;

По Посадскому переулку – от пересечения с ул. Москворецкая до пересечения с ул. Посадская;

По ул. Островского – от пересечения с проездом Артиллеристов до пересечения с ул. Москворецкая;

По ул. Арбатской – от пересечения с ул. Посадской до пересечения с ул. Москворецкой;

По Москворецкому переулку – от пересечения с ул. Посадской до пересечения с ул. Москворецкой;

По ул. Луговой – от пересечения с ул. Большой Запрудной до конькобежного центра «Коломна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.