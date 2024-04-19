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В Коломне ограничат движение во время проведения легкоатлетических пробегов

Спорт

В Коломне ограничат движение во время проведения двух легкоатлетических пробегов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Спортсмены разных возрастов преодолеют дистанции, маршрут которых выстроят по исторической части Коломны.

«Коломенский рубеж» пройдет 3 мая. Ограничение движения и парковки транспорта в этот день начнут действовать в 8:00 и продлятся до 16:00.

Проехать временно будет нельзя:

  • По ул. Лажечникова; 
  • По ул. Лазарева; 
  •  По ул. Исаева; 
  •  По ул. Казакова; 
  •  По ул. Кремлевской; 
  •  По ул. Дмитрия Донского; 
  •  По ул. Святителя Филарета. 

Масштабный коломенский полумарафон «Летопись Победы» станет первым в новом сезоне «Суперлиги Подмосковья» и соберет в округе спортсменов со всего региона.

Ограничение движения и парковки транспорта будет действовать с 7:00 до 17:00 по 19 автомобильным дорогам:

  •  По ул. ул. Лажечникова;
  •  По ул. Лазарева – от пересечения с ул. Октябрьской революции до пересечения с ул. Исаева;
  •  По ул. Исаева;
  •  По ул. Казакова;
  • По ул. Кремлевская;
  • По ул. Дмитрия Донского;
  •  По ул. Святителя Филарета;
  • По ул. Зайцева – от пересечения с ул. Исаева до Бобреневского моста;
  • По ул. Левшина – от пересечения с ул. Яна Грунта до пересечения с ул. Зайцева;
  •  По ул. Яна Грунта – от пересечения с ул. Левшина до пересечения с ул. Пушкина;
  •  По Водовозному переулку;
  • По ул. Пушкина – от пересечения с ул. Зайцева до пересечения с ул. Посадская;
  • По ул. Москворецкой – от пересечения с ул. Зайцева до пересечения с Посадским переулком;
  •  По ул. Посадской – от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Островского;
  •  По Посадскому переулку – от пересечения с ул. Москворецкая до пересечения с ул. Посадская; 
  •  По ул. Островского – от пересечения с проездом Артиллеристов до пересечения с ул. Москворецкая;
  •  По ул. Арбатской – от пересечения с ул. Посадской до пересечения с ул. Москворецкой;
  • По Москворецкому переулку – от пересечения с ул. Посадской до пересечения с ул. Москворецкой;
  •  По ул. Луговой – от пересечения с ул. Большой Запрудной до конькобежного центра «Коломна». 

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.