В Коломне 5 марта стартует финал Кубка России по конькобежному спорту

Заключительный этап Кубка России по конькобежному спорту сезона 2025–2026 годов пройдет с 5 по 7 марта в Коломне. На лед выйдут около 100 сильнейших спортсменов из более чем 15 регионов России и команда Республики Беларусь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования примет конькобежный центр «Коломна». Пятый этап станет финальным в сезоне и определит обладателей Кубка России. В решающих стартах выступят спортсмены, набравшие наибольшее количество рейтинговых очков по итогам четырех предыдущих этапов.

«Право выступить в финале завоевали около сотни ведущих конькобежцев, чьи рейтинговые очки, набранные на четырех этапах Кубка России, оказались самыми высокими. Список допущенных на соревнования конькобежцев определен, по 24 лучших спортсмена на каждой дистанции», — рассказали 26 февраля в конькобежном центре «Коломна».

Победителей и призеров заключительного этапа определят по сумме очков, набранных на всех этапах сезона — на отдельных дистанциях, в масстарте и командных забегах. Торжественное открытие состоится 5 марта в 12.00. Вход на трибуны во все дни соревнований свободный, без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.