В Коломне 4 и 5 апреля пройдет турнир «Коломенский лед»

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лед» состоятся 4 и 5 апреля в Конькобежном центре «Коломна» в Подмосковье. В турнире примут участие более 100 спортсменов старше 30 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Шестнадцатые всероссийские соревнования «Коломенский лед» среди средних и старших возрастных групп станут официальным закрытием конькобежного сезона 2025–2026 годов. Турнир пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Организаторами выступают союз конькобежцев России и федерация Московской области по конькобежному спорту.

Мужчины и женщины будут бороться за награды на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров. Мужчины также выйдут на старт дистанции 10 000 метров. 4 апреля запланированы забеги на 500, 1500 и 5000 метров, 5 апреля — на 1000 и 3000 метров, а также на 10 000 метров среди мужчин.

Соревнования традиционно собирают опытных спортсменов, которые демонстрируют высокие результаты и улучшают личные рекорды. В прошлом году Сергей Логинов из Омской области в возрастной категории 85 лет превысил мировое достижение на дистанции 10 000 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.