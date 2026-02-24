В Коломне 25–28 февраля пройдут пробежки и тренировки в парках

Коллективные пробежки, тренировки по общей физической подготовке и развлекательные программы пройдут с 25 по 28 февраля в парках Коломны и Озер. Жителей и гостей округа приглашают в парк «Сосновый бор», парк Мира и сквер имени В. А. Зайцева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На последней неделе зимы в парках округа организуют серию общедоступных спортивных мероприятий. В озерском парке «Сосновый бор» пробежки состоятся в среду, 25 февраля, с 12:00 до 12:30 и в четверг, 26 февраля, с 13:00 до 13:30. В субботу, 28 февраля, здесь пройдет расширенная программа с 11:00 до 12:20.

В парке Мира в Коломне 26 февраля с 9:30 до 10:30 проведут разминку и тренировку по общей физической подготовке. В пятницу, 27 февраля, с 16:00 до 17:20 запланирована спортивная программа, а в субботу, 28 февраля, — традиционный пятикилометровый забег с 9:00 до 9:50. В сквере имени В. А. Зайцева тренировки и пробежки пройдут 26 февраля с 16:00 до 17:00 и 27 февраля с 16:00 до 17:20.

В выходные дни мероприятия начнутся с интеллект-игры, затем участников ждут подвижные игры на свежем воздухе. Также состоится акция «Безопасное детство», во время которой детям и родителям напомнят правила поведения на улице и основы дорожной безопасности. Завершит программу развлекательный блок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.