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В коломенском ГСГУ прошел заключительный тур чемпионата по баскетболу

В спортивном зале коломенского Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) состоялся баскетбольный матч заключительного тура регулярного сезона чемпионата Московской области среди мужчин. Встреча команд БК «Авангард» (Коломна) и БК «Кристалл» (Лыткарино) завершилась уверенной победой коломенских баскетболистов со счетом 115:83, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Благодаря этой победе «Авангард» занял четвертое место в итоговой турнирной таблице. В игре дублирующих составов команда из Коломны уступила соперникам — 60:93.

По итогам регулярного чемпионата определились пары плей-офф. Первые матчи четвертьфинала состоятся 8 марта — «Авангард» встретится с командой «Подольск». Ответные встречи запланированы на 15 марта, полуфиналы пройдут 22 и 29 марта.

«Мы провели хорошую игру, уверенно контролировали ход матча и сумели показать командный баскетбол. Теперь готовимся к плей-офф, где нам предстоит непростая борьба», — отметил представитель БК «Авангард».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.