В Клину в январе 2026 года впервые пройдут соревнования по киберспорту

Первые соревнования по киберспорту в классе «технический симулятор» организуют в городском округе Клин в начале января 2026 года. Подготовка к мероприятию началась после обновления оборудования в местной «Школе дронов», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В городском округе Клин впервые проведут соревнования по киберспорту в дисциплине «технический симулятор». Организаторы планируют принять участников старше 14 лет. К проведению состязаний подключатся разработчики симулятора, которые предоставят сервер и окажут техническую поддержку.

Обновление материально-технической базы стало возможным благодаря закупке современного оборудования для «Школы дронов». Управление образования городского округа Клин приобрело более 10 новых устройств, включая пульты, очки, квадрокоптеры, ноутбуки, а также оборудование для проведения соревнований и новые симуляторы.

«В соревнованиях смогут принять участие все желающие старше 14 лет. Помощь в проведении состязаний будут оказывать разработчики этого симулятора. Они предоставят нам свой сервер, будут оказывать нам всяческую техническую поддержку», — рассказал Антон Елькин, руководитель «Школы дронов» Дома детского творчества в Клину.

В настоящее время клинчане готовятся к проведению Первенства городского округа Клин по пилотированию, которое состоится 29 ноября на базе Лицея имени Д. И. Менделеева. В соревнованиях примут участие юниоры и юниорки от 7 до 18 лет — порядка 25 человек из Клина, а также гости из Балашихи и Химок.

