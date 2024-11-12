В Клину состоится забег 16 ноября

сегодня в 18:14

Забег по пересеченной местности «Осенний кросс», приуроченный к открытию лесопарка «Талицкий лес» в Клину, пройдет 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторы приглашают всех любителей бега и спортсменов пробежаться по новой невероятно живописной лесной трассе. Для участников подготовлена дистанция 7 км в один круг. Старт и финиш — около главной сцены и тюбинговой трассы.

Победители и призеры среди мужчин и женщин будут награждены памятными сувенирами.

Регистрация и получение номеров начнется в 11:30, разминка и старт — в 12:00

Для допуска к соревнованиям потребуется медицинская справка или собственноручно подписанное согласие об ответственности за свое здоровье. Доступна предварительная регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.