В Клину состоится хоккейный гала-матч команды Х17

сегодня в 13:42

31 мая в Клину состоится гала-матч между командами Х17 и Сборной командой Клина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

За команду Х17 выступят звездные персоны — хоккеисты-любители и профессиональные спортсмены: солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, призер олимпийских игр по шорт-треку Константин Ивлиев, экс-игрок национальной хоккейной сборной и рекордсмен мира по силе удара Александр Рязанцев, рекордсмен России по шорт-треку Даниил Краснокутский, медиа блогер Артем Трусов, участник Олимпийских игр, призер чемпионатов мира и Европы по шорт-треку Вячеслав Кургинян, один из лучший фристайлеров мира Дмитрий Юдаев.

Честь Клина будет защищать команда «РГСУ- Клин», выступающая в Национальном чемпионате студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

Цель матча — товарищеская встреча, призванная поднять престиж ледовых видов спорта и хоккея, в частности, у молодежи, детей, подростков.

Матч пройдет по правилам медийной хоккейной лиги.

В Клину такая игра проводится впервые.

Матч состоится 31 мая 2025 года в 18:00 в Ледовом дворце имени Валерия Харламова по адресу: Клин, ул. К.Маркса, 99.

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