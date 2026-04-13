В Клину родители впервые сыграли в единой школьной лиге

Соревнования единой школьной лиги среди родителей впервые прошли 11 апреля в городском округе Клин. В волейбольном турнире приняли участие семь команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Родители школьников вышли на волейбольную площадку и поборолись за выход в финал. Турнир объединил семь команд, которые продемонстрировали спортивный азарт и стремление к победе.

Начальник отдела по спорту и делам молодежи городского округа Клин Елена Самойленко отметила, что участие взрослых стало важным примером для детей.

«На площадке царит здоровый азарт, команды борются за победу. И самое главное, что родители показывают пример своим детям. Они не остаются в стороне от проекта, увлекаются спортом и поддерживают здоровый образ жизни», — рассказала Самойленко.

По итогам турнира первое место заняла команда гимназии имени Константина Ушинского. Второе место завоевала школа «Содружество», третье — школа «Планеты детства».

Организаторы уже получили новые заявки от родителей. В настоящее время рассматривается возможность проведения соревнований по баскетболу. Предложения и пожелания принимают на странице Клинской школьной лиги во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.