В Клину провели второй и третий туры школьной лиги по баскетболу 3х3

В гимназии имени В. Н. Татищева 25 февраля прошли второй и третий туры чемпионата по баскетболу 3х3 Единой школьной лиги. В соревнованиях участвовали восемь команд образовательных учреждений округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игры прошли в плотном графике без длительных пауз. Каждый матч длился 10 минут, что требовало от участников максимальной концентрации и точности. На площадке встретились восемь школьных команд округа.

«У ребят очень быстрый темп, жесткая защита и точные броски. С каждым новым состязанием очень заметен прогресс ребят. Игры становятся интереснее и напряженнее», — рассказала начальник отдела по спорту и делам молодежи городского округа Клин Елена Самойленко.

Впереди у команд четвертый и пятый туры. По сумме очков, набранных в каждом этапе, определится победитель, который представит округ на областных соревнованиях.

Победители турнира получат туристическую поездку с возможностью самостоятельно выбрать направление. Приз учредил глава городского округа Клин Василий Власов. После отдыха команда выступит на областном этапе Единой школьной лиги.

Спортивный календарь округа остается насыщенным. Уже 26 февраля школьные команды продолжат борьбу в соревнованиях по футзалу. В лиге также запускают новый формат «Спортивный родитель», первым видом программы станет волейбол.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.