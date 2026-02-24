В Клину прошла лыжная гонка «Лесные SKIТАЛЬЦЫ»

Лыжная гонка «Лесные SKIТАЛЬЦЫ» прошла 23 февраля в лесопарке Талицкий лес в Клину. В старте приняли участие около 60 спортсменов из Подмосковья, Москвы и Твери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный старт в Талицком лесу состоялся во второй раз. На дистанцию вышли участники из Клина, Зеленограда, Солнечногорска и Твери. Самой представительной стала тверская делегация — 20 спортсменов. В категории «женщины до 45 лет» весь пьедестал заняли представительницы Твери.

«Лыжная гонка проходит в два круга. Участвуют как мужчины, так и женщины — всего около 60 человек. Это преимущественно профессиональные спортсмены. Дистанция составляет 11 километров по живописной Талицкой лыжне. Она подготовлена идеально: трасса размечена, а погода словно создана для гонок — легкий морозец и яркое солнце. Победители будут определены как в абсолютном зачете, так и в возрастных категориях. Отметим участников до 45 лет старше», — рассказала организатор лыжной гонки Елена Самойленко.

По итогам соревнований лучший результат показал спортсмен из Солнечногорска — он преодолел 11 километров за 32 минуты 52 секунды. Среди женщин победила участница из Клина с результатом 46 минут 28 секунд.

На финише для лыжников организовали горячее питание и чай. Участникам также вручили медали ручной работы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.