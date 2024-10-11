сегодня в 15:42

В Клину пройдет открытие сезона студенческой хоккейной лиги в выходные

В предстоящие выходные состоится открытие сезона национальной студенческой хоккейной лиги в Ледовом дворце имени В. Харламова в Клину. Стартовый свисток прозвучит в 19:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На лед выйдут команды «РГСУ-КЛИН» и «Колледж Подмосковье Лобня», которые настроены на упорное противостояние.

В этом сезоне Клин будут представлять две команды от РГСУ.

В предыдущем поединке, состоявшемся на прошлых выходных, «РГСУ-КЛИН» одержал уверенную победу над «Колледж Подмосковье Лобня» с разгромным счетом 19:5. Лучшим игроком стал молодой спортсмен Иван Онищенко, выступающий за команду под номером 7, который забросил 8 шайб.

Студенческая команда хоккейной лиги в Клину была создана летом 2023 года по инициативе руководителей студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области и при поддержке главы городского округа Клин Алены Сокольской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.