В Клину открыли прием заявок в направление Спортивный родитель

Прием заявок в новое направление «Спортивный родитель» стартовал в Клинской школьной лиге. Родители учеников округа смогут сформировать команды и принять участие в волейбольном турнире, регистрация продлится до 10 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Клинской школьной лиге появилось новое направление — «Спортивный родитель». Теперь на площадку смогут выйти не только школьники, но и их мамы и папы. Первой дисциплиной по итогам голосования выбран волейбол.

В состав команды может войти до десяти человек. Участвовать могут родители учеников любой школы городского округа Клин. Для регистрации необходимо направить заявку с указанием фамилии и имени капитана, названия школы и полного состава команды. Прием заявок открыт до 10 марта.

«Единая школьная лига создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева два года назад. Клин присоединился к проекту в ноябре. Сегодня в лиге участвуют десять команд образовательных учреждений округа. Ребята показывают большие успехи и стремление к победам», — рассказала начальник отдела по спорту и делам молодежи администрации городского округа Клин Елена Самойленко.

Организаторы планируют расширять формат соревнований и добавлять новые виды спорта для семейных команд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.