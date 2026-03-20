В Клину чемпион России Виниченко встретился со школьниками

В Центральной городской библиотеке Клина 19 марта прошла встреча «Имена клинчан в мировом спорте» с трехкратным чемпионом России и участником Олимпиады‑2008 Игорем Виниченко. Спортсмен рассказал школьникам о карьере и принципах подготовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игорь Виниченко — мастер спорта международного класса по метанию молота. Клинчанин трижды становился чемпионом России и в 2008 году представлял Российскую Федерацию на Олимпийских играх в Пекине. На встрече он поделился опытом преодоления трудностей и рассказал, какую роль в спорте играют дисциплина и самоорганизация.

«Дисциплина — это основа основ. Лишения будут: не получится тратить много времени на развлечения. В спорте важно расставлять приоритеты. Если хотите заниматься качественно, нужно высыпаться, соблюдать режим дня и правильно питаться, чтобы делать акцент на хорошей тренировке», — рассказал Игорь Виниченко.

Вместе со спортсменом в библиотеку пришла его ученица, двукратный призер первенства России Ирина Выдрицкая. Встреча прошла в формате «вопрос — ответ». Атлеты показали медали и рассказали о подготовке к соревнованиям.

Участниками мероприятия стали более 40 учеников школы имени Маргариты Калининой и гимназии имени Василия Никитича Татищева. Сейчас Игорь Виниченко работает тренером в клинской спортивной школе олимпийского резерва имени М. В. Трефилова. Секция метания молота открыта круглый год и работает бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.