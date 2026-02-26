В Клину 6 марта пройдет фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Фестиваль Всероссийского комплекса «ГТО» среди трудовых коллективов состоится 6 марта 2026 года в ФОКе «Триумф» в Клину. К участию приглашают команды предприятий и организаций округа из сотрудников от 25 до 59 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отдел по спорту и делам молодежи округа открыл прием заявок на участие в фестивале ГТО. В составе команды может быть до 10 человек разных возрастных категорий. Все участники должны быть штатными сотрудниками организаций и проработать не менее шести месяцев.

«Это отличная возможность проверить свои силы, укрепить командный дух и показать, на что вы способны. Определим самый спортивный трудовой коллектив округа!» — сказала начальник отдела по спорту Елена Самойленко.

В программу войдут испытания IX–XV ступеней комплекса ГТО. Мужчины выполнят подтягивание на высокой перекладине или рывок гири весом 16 кг за 4 минуты. Женщины сдадут норматив по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа за 3 минуты. Также для всех предусмотрены наклон вперед на гимнастической скамье и поднимание туловища из положения лежа за 1 минуту.

Результаты участников разместят в личных кабинетах на официальном сайте ГТО. Самые спортивные коллективы наградят медалями и кубками. Подробности можно узнать по телефону +7 (916) 054-96-15.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.