В Клину 21 марта провели турнир по киле «Кила 700»

Региональный турнир «Кила 700» прошел 21 марта в Клину в день весеннего равноденствия. В соревнованиях участвовали команды из Ховрино, Химок, Солнечногорска и Торжка Тверской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир состоялся в девятый раз. Его традиционно проводят в день весеннего равноденствия. В этом году на площадку вышли коллективы из Подмосковья и Тверской области.

Кила — старинная русская игра с мячом и элементами силового единоборства, известная с середины XIX века. Задача игроков — «взять город» соперника, то есть занести мяч в зачетную зону за линией «города». Команды называются ватагами, в каждой из них по три человека.

Организатор турнира Иван Лариков отметил, что соревнования впервые прошли в 2017 году к 700-летию Клина.

«Турнир мы впервые провели в 2017 году, в честь 700-летия Клина. С тех пор его ежегодно проводим, а название «Кила 700» сохранили. Обычно мы проводим турнир здесь, на пустыре за развалинами Демьяновской усадьбы, так как здесь еще не растаяли сугробы. В килу можно играть и на снегу, и на земле, и на траве», — рассказал организатор.

Клинская ватага «1317», названная в честь года основания города, регулярно участвует в региональных и всероссийских соревнованиях. Ближайший крупный старт для команды — «Кубок Победы», который пройдет 9 мая на ВДНХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.