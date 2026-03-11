В Клину 10 марта прошел турнир школьной лиги по шахматам

Турнир школьной лиги по шахматам прошел 10 марта в Клину. В нем участвовали девять команд по шесть человек, а победителем стала команда «Апельсин» гимназии имени Василия Татищева, которая представит округ на региональном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За шахматные доски сели школьники разных возрастов — от первоклассников до выпускников. В турнире выступили как опытные игроки, регулярно участвующие в соревнованиях, так и любители.

«Для многих участников такие соревнования — не только борьба за победу, но и возможность встретиться с единомышленниками. Шахматы объединяют ребят, которые увлечены интеллектуальной игрой и готовы развивать свои навыки», — поделилась Юлия Литвинюк, главный эксперт отдела развития общего образования администрации городского округа Клин.

Соревнования прошли по швейцарской системе, которая позволяет определить сильнейших без выбывания после поражения. Участники сыграли пять туров за один день, на каждую партию отводилось до 30 минут, что потребовало высокой концентрации и быстрой реакции.

Итоги подвели сразу после завершения всех туров и провели финальную игру. Победу одержала команда «Апельсин», которая теперь представит Клин на региональном этапе состязаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.