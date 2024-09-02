сегодня в 17:26

В Кашире определили подрядчика для строительства ФОКа с крытым катком

В Кашире подвели итоги конкурса на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком на улице Парковая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены в рамках государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

«По итогам конкурса заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ с ООО „НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВСК“, — уточняется в сообщении.

В рамках технического задания предусмотрено 4 блока в составе ФОКа. Блок входной группы для посетителей, ледовой арены, технической подготовки хоккеистов и помещений для обслуживания спортсменов, обслуживающих и административных помещений, а также медицинского обслуживания, тренажеры для дрибринга и обводки.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.