В Кашире 25 января пройдут открытые соревнования по лыжным гонкам

Открытые личные соревнования по лыжным гонкам «Каширская лыжня 2026» состоятся 25 января на лыжной трассе городского парка в Кашире, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования пройдут на трассе МАУК «Городской парк» при поддержке спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева и администрации городского округа. Организаторы подготовили маршрут, обеспечив комфорт и безопасность для участников.

Регистрация начнется в 9:00 во Дворце спорта «Юбилейный». После регистрации спортсмены соберутся на стартовой поляне за стадионом «Энергетик». Для всех будут работать точки с горячим чаем в парке и ДС «Юбилейный».

К участию допускаются школьники и спортсмены Каширы, а также жители Московской области 2016 года рождения и младше, имеющие медицинский допуск. Официальный старт гонки даст главный судья Михаил Кузьмин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.