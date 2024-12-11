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В Кашире 14 декабря пройдет турнир по смешанным единоборствам

14 декабря в 11:00 во Дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н. П. Елисеева впервые пройдут открытые соревнования по смешанным единоборствам ММА «Путь к Олимпу». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Зрителей ждут профессиональные бои после любительских встреч. Все поединки проводятся в октагоне.

Желающих приглашают посмотреть на яркие победы и громкие поражения.

Место встречи: г. Кашира, ул. Гвардейская, дом № 3. Вход свободный.

Смешанные боевые искусства (MMA) — это популярный вид единоборств, который отличается большой свободой действий во время боя. В поединках разрешены удары руками и ногами, работа в близком контакте коленями и локтями.

Смешанные боевые искусства включают в себя элементы из множества единоборств: тайского бокса, тхэквондо, самбо, борьбы, джиу-джитсу и других.

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