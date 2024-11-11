В Ивантеевке прошло торжественное открытие Пушкинской школьной лиги

Соревнования между учащимися школ Пушкинского продлятся весь учебный год по 4 видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол и лыжные гонки). По итогам встреч будет определена самая «Спортивная школа Городского округа Пушкинский». В зональном этапе приняло участие 38 команд (380 обучающихся) из общеобразовательных учреждений округа.

«Первый сезон ПШЛ стартовал с соревнований по мини-футболу. Благодарю спортсменов за отличную игру! Спорт, культура, искусство — все это развивает ребенка, формирует личность, характер. Желаю участникам удачи. Уважайте друг друга, поддерживайте, выстраивайте командную работу и добивайтесь успеха», — отметил Красноцветов.

Для всех спортсменов-участников очень важна поддержка, именно поэтому в зале присутствуют их друзья и родные, которые всей душой «болеют» за своих.

«Конечно, болеем за наших. Верим в победу, потому что знаем, они у нас лучшие и могут все. Ребята вкладывают частичку себя во время каждой игры и выкладываются на все 100%. Только вперед», — поделились зрители Анна Семененко и Виктория Других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.