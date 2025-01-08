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В Истре прошел ХХ Традиционный Рождественский семейный турнир по настольному теннису

ХХ Традиционный Рождественский семейный турнир по настольному теннису прошел 6 января в СОШ № 2 микрорайона Восточный городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В юбилейном турнире участвовали 15 команд, которые боролись за звание сильнейших семейных пар.

Состав команды остается неизменным на протяжении 20 лет: старший брат, сестра или родитель и капитан — ребенок школьного возраста.

Все команды получили памятные Рождественские подарки и грамоты с автографами и новогодними пожеланиями от нашего земляка, четырехкратного Олимпийского чемпиона Н. С. Зимятова.

Лучшие команды турнира: семья Ильи и Даниила Егорычевых (капитан Даниил), семья братьев Ильи и Семёна Аникиных (капитан Семён) и семья сестёр Марии и Дарьи Игнатьевых (капитан Дарья).

Мария Игнатьева была призером первого Рождественского турнира 2005 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.