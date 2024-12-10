В Истре готовятся лыжные трассы для удобства жителей

На сегодняшний день покататься на лыжах можно на базе спортшколы олимпийского резерва «Истина» в деревне Головино Истры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь отличная лыжня уже сейчас, так как трасса с искусственным оснежением подготовлена с применением снегогенераторов (снеговых пушек) для профессионалов лыжного спорта и любителей. Здесь самая протяженная лыжная трасса в нашем округе — 15 км. Имеются все удобства и кафе, но пока аренда спортивного инвентаря не предоставляется, поэтому лыжи и палки нужно брать с собой. График работы трассы — 8:45–17:45.

Кроме этой локации лыжные трассы также будут подготовлены:

В лесопарке «ШИШКИН ЛЕС» в с. Павловская Слобода. Протяженность трассы — 2,8 км. Здесь также организованы все удобства и кафе, в ближайшее время будет организован прокат инвентаря.

В п. Агрогородок, у дома № 6, от стадиона с выездом в поле. Протяженность трассы — 2,5 км. Здесь будет организован прокат.

В лесопарке «Соколиная гора», мкр. «Восточный». Протяженность трассы — 3 км.

У ж/д станции «Холщевики» в п. Глебовский. Протяженность трассы — 3,5 км.

В г. Дедовск, ул. Энергетиков, дом № 15, от стадиона с выездом в лесной массив «Массовка». Протяженность трассы — 10 км.

В г. Истра на естественном горнолыжном склоне «Истра-Тур» (гора Фавор). Здесь готовят три спуска по 250 м. Для удобства посетителей будут работать 4 бугельных подъемника. Открытие горнолыжного сезона на этой горнолыжке запланировано на ближайшие выходные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.