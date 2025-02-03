В Испании заявили, что болельщики «Реал Сосьедада» равнодушны к Захаряну

Захарян, который не играл с мая 2024 года, вышел на замену в гостевом матче 22-го тура Примеры с «Осасуной» (1:2) на 78-й минуте. Таберна отметил, что важно, что игрок вернулся в игру, хотя его встреча с болельщиками была довольно равнодушной.

Теперь ему предстоит завоевать их симпатию, но конкурировать за место в основном составе будет непросто после длительного отсутствия.

«Конечно, после такой травмы тяжело будет конкурировать за место в стартовом составе. В местной прессе отметили, что наконец-то Захарян вышел на поле», — заявил Таберна.

В июле у Захаряна была диагностирована травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, и хотя он вернулся к тренировкам в октябре, вскоре снова стал заниматься индивидуально из-за мышечного дискомфорта.

С момента перехода из «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года он провел 40 матчей, забив один гол и сделав две передачи. Контракт игрока действует до лета 2029 года.