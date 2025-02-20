В Испании за поцелуй с футболисткой без согласия оштрафовали экс-главу федерации

Бывшего главу Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса оштрафовали на 10,8 тысячи евро за поцелуй без согласия футболистки сборной королевства Дженнифер Эрмосо, об этом сообщили в национальной судебной коллегии Испании, пишет РИА Новости .

«Центральный уголовный суд национальной судебной коллегии приговорил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Р. к 18 месяцам штрафа в размере 20 евро в день (всего около 10 800 евро — ред.) за сексуальное насилие при поцелуе игрока сборной Испании Дженнифер Э. на церемонии награждения последнего чемпионата мира, прошедшего в августе в Сиднее (Австралия)», — говорится в сообщении.

Прокуратура настаивала на серьезном наказании для Рубиалеса, требуя лишить его свободы на 2,5 года за сексуальное домогательство и попытки давления. Однако судебное решение оказалось мягче: бывшему руководителю федерации запретили контактировать с Эрмосо и соблюдать дистанцию не менее 200 метров в течение года.

Скандальная история произошла в августе 2023 года на церемонии награждения чемпионата мира в Австралии и Новой Зеландии. Именно тогда глава RFEF поцеловал футболистку Эрмосо, обняв ее перед камерами. Это событие вызвало широкий общественный резонанс.

Примечательно, что суд не нашел доказательств последующего принуждения спортсменки к сокрытию инцидента. Более того, были оправданы и другие сотрудники федерации, которых обвиняли в оказании давления на футболистку.