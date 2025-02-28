В Химках стартует чемпионат по дрон-рейсингу в субботу

В Химках проведут чемпионат по авиамодельному спорту в классе гоночных мультироторных моделей F-9U. Турнир пройдет на базе филиала «Ракетно-космическая техника» Московского авиационного института, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дисциплина F-9U, или дрон-рейсинг, — это захватывающие гонки FPV-квадрокоптеров на специальных трассах с препятствиями и чек-поинтами. Победа зависит не только от скорости, но и от точности пилотирования. Управление дронами осуществляется с помощью VR-очков и контроллеров.

Стать зрителем захватывающих спортивных состязаний сможет каждый. Торжественное открытие проведут 1 марта в 11:00 по адресу: улица Репина, 3. Вход свободный.

Соревнования проводятся с целью популяризации авиамодельного спорта, привлечения молодежи к техническому творчеству. Ранее в Химках провели кубок Московской области по авиамодельному спорту. Соревнования провели в классе F-2C.

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