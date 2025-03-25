В Химках на футбольном поле стадиона «Родина» национальная сборная Замбии активно готовится к товарищескому матчу по футболу со сборной нашей страны. Сильнейшие игроки сразятся уже завтра, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это будет очень интересная игра против хорошей команды с сильными футболистами. Мы хорошо подготовились к этой игре», — рассказал игрок сборной Замбии Кингс Канва.

Спортсмены обоих стран проводят заключительные тренировки. Футболисты отрабатывают индивидуальные упражнения с мячом, а также готовятся к командным взаимодействиям. Особое внимание уделяют физической подготовке спортсменов.

«Подготовка к Замбии хорошая, а не одна тренировка, как перед Гренадой. Выбор состава на тот матч был сделан из более отдохнувших к тому моменту футболистов. У Облякова есть шансы сыграть, но если будет хоть какой-то минимальный риск получить травму, то побережем его», — рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Нашим спортсменам предстоит сразиться с сильным соперником. Главное достижение сборной Замбии — победа в Кубке африканских наций 2012 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.