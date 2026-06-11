В Химках провели урок о спортивном пути Софьи Великой

Открытый урок, посвященный дню рождения олимпийской чемпионки Софьи Великой, прошел 10 июня в школе №29 в Химках. С юными фехтовальщиками встретились муниципальные депутаты Наталья Каныгина и Ирина Спирина. Участникам рассказали о спортивном пути саблистки и ее олимпийских победах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В актовом зале школы собрались воспитанники спортивной школы олимпийского резерва, их тренеры и почетные гости. Встречу посвятили достижениям Софьи Великой — двукратной олимпийской чемпионки и многократной победительницы мировых и европейских первенств.

«Софья Великая — это символ целой эпохи в отечественном спорте. Ее путь от первых тренировок до двух золотых олимпийских медалей в Рио-де-Жанейро и Токио — настоящий учебник воли и целеустремленности. Для наших ребят ее пример является лучшим доказательством того, что упорный труд и любовь к своей стране открывают путь к самым высоким пьедесталам мира», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Участникам подробно рассказали о стиле ведения боя спортсменки, ее ключевых турнирах и олимпийских триумфах 2016 и 2020 годов. Особое внимание уделили тому, как она преодолевала травмы и возвращалась на дорожку.

«Сегодня примеры таких атлетов, как Софья Великая, приобретают особое значение. Воспитание патриотизма на примерах побед наших соотечественников — залог того, что Россия будет страной победителей», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие стало частью патриотической работы, которую проводят в Химках по инициативе депутатского корпуса. Как напомнил лидер движения общественной поддержки Павел Миронов, ее цель — объединить жителей вокруг ценностей любви к стране и уважения к историческому наследию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.