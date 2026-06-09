В Химках провели турнир по спортивному ориентированию

Чемпионат и первенство по спортивному ориентированию прошли 8 июня в парке Толстого в Химках. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники искали контрольные точки с помощью карт и электронных чипов. Итоговый результат зависел не только от скорости, но и от умения быстро читать карту и выбирать оптимальный маршрут.

Муниципальный депутат, заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области Валентин Герасимов подчеркнул значимость дисциплины для всестороннего развития спортсменов.

«Спортивное ориентирование развивает выносливость, логику и стратегическое мышление», — отметил Валентин Герасимов.

Соревнования посвятили Брусиловскому прорыву — одной из наиболее успешных операций Первой мировой войны. Наступление Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала Алексея Брусилова прошло в 1916 году и стало символом стратегического таланта и мужества русских воинов.

По итогам турнира участники получили призы и памятные эмоции. Совместные выступления семейных команд и поддержка ветеранов подчеркнули важность преемственности поколений и взаимной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.